Воздушная тревога в Украине утром 5 августа, длится более пяти часов

Силуэт ударного беспилотника в небе. Фото: Pacific Press

Воздушная тревога в Украине сейчас 5 августа продолжается всю ночь. Украинцев в очередной раз предупредили об ударных беспилотниках в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Согласно отчету украинских военных, "шахеды" обнаружили:

на юго-востоке Винницкой области – курс северо-западный;

на границе Черкасской и Киевской областей – курс западный;

южнее Кропивницкого Кировоградской области - курс северный.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, ряд областей до сих пор "краснеют" от воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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