Воздушная тревога в Украине утром 5 августа, длится более пяти часов

"Шахеды" атакуют Украину более пяти часов — какие области под прицелом
5 августа 2024 05:11
обновлено: 05:18
Силуэт ударного беспилотника в небе. Фото: Pacific Press
Воздушная тревога в Украине сейчас 5 августа продолжается всю ночь. Украинцев в очередной раз предупредили об ударных беспилотниках в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Согласно отчету украинских военных, "шахеды" обнаружили:
- на юго-востоке Винницкой области – курс северо-западный;
- на границе Черкасской и Киевской областей – курс западный;
- южнее Кропивницкого Кировоградской области - курс северный.
Таким образом, ряд областей до сих пор "краснеют" от воздушной тревоги.
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