Повітряна тривога в Україні вранці 5 серпня, триває понад п'ять годин

"Шахеди" атакують Україну понад п'ять годин — які області під прицілом
5 серпня 2024 05:11
оновлено: 05:18
Силует ударного безпілотника в небі. Фото: Pacific Press
Повітряна тривога в Україні зараз 5 серпня продовжується всю ніч. Українців вкотре попередили про ударні безпілотники в Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Відповідно до звіту українських військових, "шахеди" виявили:
- на південному-сході Вінницької області — курс північно-західний;
- на межі Черкаської й Київської областей — курс західний;
- південніше Кропивницького Кіровоградської області — курс північний.
Таким чином низка областей досі "червоніють" від повітряної тривоги.
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