Повітряна тривога в Україні вранці 5 серпня, триває понад п'ять годин

Силует ударного безпілотника в небі. Фото: Pacific Press

Повітряна тривога в Україні зараз 5 серпня продовжується всю ніч. Українців вкотре попередили про ударні безпілотники в Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Відповідно до звіту українських військових, "шахеди" виявили:

на південному-сході Вінницької області — курс північно-західний;

на межі Черкаської й Київської областей — курс західний;

південніше Кропивницького Кіровоградської області — курс північний.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином низка областей досі "червоніють" від повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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