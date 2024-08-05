Удар по аеродрому "Морозовськ" у Росії — з'явились фото з супутника

Російський аеродром. Ілюстративне фото: росЗМІ

Українські військові завдали удару по російському військовому аеродрому "Морозовськ", розташованому в Ростовській області. Тепер з'явились супутникові фото з наслідками ураження українськими безпілотниками.

Відповідні знімки опублікували "Схеми" у Telegram.

Читайте також:

Супутникові фото ураженого аеродрому

У медіа зазначають, що супутникові кадри Planet Labs датуються 4 серпня, знімки презентують наслідки атаки БпЛА на аеродром "Морозовськ".

Аеродром "Морозовськ" станом на 25 липня 2024 року (до атаки). Фото: t.me/cxemu

"Видно, що уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому. Сліди пожеж видно і біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів", — повідомляють "Схеми".

Аеродром "Морозовськ" станом на 4 серпня 2024 року (після атаки). Фото: t.me/cxemu

Там додали, що завдяки атаці дронів з аеродрому прибрали більшість винищувачів, які раніше там базувались.