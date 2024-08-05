Удар по аеродрому "Морозовськ" у Росії — з'явились фото з супутника

Влучний удар по "Морозовську" — у мережі з'явилися супутникові фото ураженого аеродрому
Українські військові завдали удару по російському військовому аеродрому "Морозовськ", розташованому в Ростовській області. Тепер з'явились супутникові фото з наслідками ураження українськими безпілотниками.
Відповідні знімки опублікували "Схеми" у Telegram.
Супутникові фото ураженого аеродрому
У медіа зазначають, що супутникові кадри Planet Labs датуються 4 серпня, знімки презентують наслідки атаки БпЛА на аеродром "Морозовськ".
"Видно, що уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому. Сліди пожеж видно і біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів", — повідомляють "Схеми".
Там додали, що завдяки атаці дронів з аеродрому прибрали більшість винищувачів, які раніше там базувались.
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