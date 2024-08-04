Ураження підводного човна "Ростов-на-Дону" в Криму — супутникові знімки

Російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Фото: росЗМІ

Сили оборони України ракетним ударом потопили російський підводний човен "Ростов-на-Дону" у п'ятницю, 2 серпня. Тепер мережею ширяться супутникові фото з місця ураження.

Відповідні кадри оприлюднив Telegram-канал "Крымский ветер".

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"Моніторингова група Крымского ветра із посиланням на дані супутникової зйомки підтверджує знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" в Кілен-бухті Севастополя. На супутникових знімках добре видно сліди вигоряння в маскувальній споруді", — зазначив паблік.

Так, перше фото з супутника було зроблено 29 липня — на ньому укриття підводного човна ціле.

Місце розташування підводного човна "Ростов-на-Дону". Фото: скриншот

Наступні опубліковані фото датовані 3 серпня — на них чітко видно пошкодження.

Місце ураження підводного човна "Ростов-на-Дону". Фото: скриншот

Місце ураження підводного човна "Ростов-на-Дону". Фото: t.me/Crimeanwind

Крім того, паблік показав знімок маскувальної споруди над човном станом на початок липня.