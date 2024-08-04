Поражение подлодки "Ростов-на-Дону" в Крыму — спутниковые снимки

"Ростов-на-Дону" на дне — в сети публикуют спутниковые снимки с места разбитой лодки
Силы обороны Украины ракетным ударом потопили российскую подлодку "Ростов-на-Дону" в пятницу, 2 августа. Теперь сетью ходят спутниковые фото с места поражения.
Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал "Крымский ветер" .
Спутниковые фото с места попадания в "Ростов-на-Дону"
"Мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки подтверждает уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону" в Килен-бухте Севастополя. На спутниковых снимках хорошо видны следы выгорания в маскировочном сооружении", — отметил паблик.
Так, первое фото со спутника было сделано 29 июля — на нем укрытие подлодки целое.
Следующие опубликованные фото датированы 3 августа — на них четко видны повреждения.
Кроме того, паблик показал снимок маскировочного сооружения над лодкой по состоянию на начало июля.
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