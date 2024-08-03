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В Крыму ВСУ затопили российскую подлодку стоимостью 300 млн долларов

3 августа 2024 17:14
Евгения Брюховецкая - редактор
ВСУ поразили российскую лодку и С-400 в Крыму 2 августа
Лодка "Ростов-на-Дону". Иллюстративное фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

Силы обороны Украины вчера нанесли удары по подводной лодке россиян во временно оккупированном Крыму. Также был поражен зенитно-ракетный комплекс С-400 врага на полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в субботу, 3 августа.

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По подтвержденной информации, подразделения ракетных войск во взаимодействии с подразделениями ВМС ВСУ существенно повредили четыре пусковые установки ЗРК "Триумф" в Крыму.

Также в порту в городе Севастополь удалось поразить подлодку черноморского флота России "Ростов-на-Дону" — она затонула на месте.

судно "Ростов-на-Дону" в Крыму было уничтожено
Лодка "Ростов-на-Дону". Фото: Генштаб

В Генштабе уточнили, что это морское судно является одной из четырех подлодок класса Kilo, которые способны применять ракеты "Калибр". Оно было введено в эксплуатацию 26 декабря 2014 года, а 13 сентября прошлого года получило серьезные повреждения в результате украинской ракетной атаки.

Далее оно находилось на ремонте и испытаниях в акватории Севастопольской гавани. Известно, что стоимость такого судна оценивается в 300 млн долларов.

"Уничтожение "Ростова-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

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