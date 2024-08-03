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Надо задавать вопросы Сырскому — нардеп отреагировал на скандал в 80-й бригаде

3 августа 2024 15:57
Галина Шподарева - редактор
Резонансное увольнение успешного командира 80-й бригады Ишкулова — комментарий нардепа
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
Галина Шподарева - редактор

Кадровое решение в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины полковника Эмиля Ишкулова получило широкую огласку. По мнению народного депутата Романа Костенко, ситуацию следует рассматривать, исходя из оценки общей обстановки на поле боя.

Об этом нардеп Костенко заявил в эфире Радио NV в субботу, 3 августа.

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По словам нардепа Костенко, решение снимать или назначать командиров должен принимать главнокомандующий

"Там у них была своя история и сколько бы там ни писали в средствах массовой информации, никто до конца не знает. А то, что знаю я — тоже рассказать, к сожалению, не могу, но могу сказать одно: Ишкулов — это хороший командир за которым действительно идут люди. И на уровне бригады он неоднократно показал себя как хороший командир", — отметил Костенко.  

Однако, по мнению Костенко, вопрос, нужно ли было снимать Ишкулова или не нужно, надо рассматривать с учетом всей обстановки на поле боя, которая сложилась не в пределах одной 80-й бригады, а в рамках поставленной задачи.

"Я человек военный, и я всегда был за то, что приказы должны во время войны выполняться. Это простая фраза, которая для военных очень важна. Но там есть много нюансов, с которыми надо разбираться", — заявил Костенко. 

По словам нардепа, вопрос об увольнении Ишкулова надо ставить главкому Сырскому, потому что именно он отвечает за войну. Относительно реакции общества, то многие из тех людей, которые что-то требуют, на фронте точно не находятся, а просто "поддерживают этот хайп". 

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