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Треба ставити питання Сирському — нардеп відреагував на скандал у 80-й бригаді

3 серпня 2024 15:57
Галина Шподарева - редактор
Резонансне звільнення успішного командира 80-ї бригади Ішкулова — коментар нардепа
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Галина Шподарева - редактор

Кадрове рішення стосовно командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України полковника Еміля Ішкулова отримало широкий розголос. На думку народного депутата Романа Костенка, ситуацію треба розглядати, виходячи з оцінки загальної обстановки на полі бою. 

Про це нардеп Костенко заявив в ефірі Радіо NV у суботу, 3 серпня. 

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За словами нардепа Костенка, рішення знімати або призначати командирів має приймати головнокомандувач

"Там у них була своя історія, і скільки б там не писали в засобах масової інформації, ніхто до кінця не знає. А те, що знаю я, теж розповісти, на жаль, не можу, але можу сказати одне: Ішкулов — це хороший командир, за яким дійсно ідуть люди. І на рівні бригади він неодноразово показав себе як хороший командир", — зазначив Костенко.  

Проте, на думку Костенка, питання, чи потрібно було знімати Ішкулова, чи не потрібно — треба розглядати з урахуванням всієї обстановки на полі бою, яка склалася не в межах однієї 80-ї бригади, а в рамках того завдання, яке ставилося. 

"Я людина військова, і я завжди був за те, що накази мають під час війни виконуватися. Це проста фраза, яка для військових дуже важлива. Але там є багато нюансів, з якими треба розбиратись", — заявив Костенко. 

За словами нардепа, питання про звільнення Ішкулова треба ставити головкому Сирському, тому що саме він відповідає за війну. Щодо реакції суспільства, то багато з тих людей, які щось вимагають — на фронті точно не перебувають, а просто "підтримують цей хайп". 

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