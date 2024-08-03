Бійці Нацгвардії знищили ворожі цілі за допомогою FPV-дронів

Бійці Нацгвардії ліквідували окупантів та знищили їхню техніку — у МВС показали відео
3 серпня 2024 13:09
Російський міномет. Фото: скриншот з відео
Українські захисники продовжують ліквідацію російських загарбників на нашій землі. Так, бійці Національної Гвардії завдали нищівних ударів дронами по ворогу.
Відповідне відео оприлюднив голова МВС Ігор Клименко у Telegram у суботу, 3 серпня.
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Знищення окупантів FPV-дронами
Міністр наголосив, що окупанти можуть ховатися де завгодно, однак їм не вдасться уникнути українського "боєприпасу згори".
На відео видно, як захисники 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" завдають нищівних ударів по російських загарбниках за допомогою FPV-дронів.
Після влучання ворожі цілі й "схованки" окупантів вибухають та палають.
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