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Бійці Нацгвардії ліквідували окупантів та знищили їхню техніку — у МВС показали відео

3 серпня 2024 13:09
Євгенія Брюховецька - редактор
Бійці Нацгвардії знищили ворожі цілі за допомогою FPV-дронів
Російський міномет. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідацію російських загарбників на нашій землі. Так, бійці Національної Гвардії завдали нищівних ударів дронами по ворогу.

Відповідне відео оприлюднив голова МВС Ігор Клименко у Telegram у суботу, 3 серпня.

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Знищення окупантів FPV-дронами

Міністр наголосив, що окупанти можуть ховатися де завгодно, однак їм не вдасться уникнути українського "боєприпасу згори".

На відео видно, як захисники 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" завдають нищівних ударів по російських загарбниках за допомогою FPV-дронів. 

13-а бригада НГУ знищує цілі окупантів
Знищення цілі росіян. Фото: скриншот з відео

Після влучання ворожі цілі й "схованки" окупантів вибухають та палають.

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Скриншот допису Клименка

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МВС Нацгвардія військові окупанти Ігор Клименко війна в Україні фронт FPV-дрони

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