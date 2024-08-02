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Десантники знищили партію російської техніки на Курахівському напрямку

2 серпня 2024 09:58
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Війна в Україні — ЗСУ знищили техніку росіян на Курахівському напрямку
Захисники нищать російську техніку. Фото: скриншот
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Українські десантники знищили чергову партію техніки росіян на Курахівському напрямку. Без яскравих феєрверків не обійшлося.

Про це повідомляють у Десантно-штурмових військах ЗСУ у п’ятницю, 2 серпня.

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"Десантники 46-ї бригади ДШВ знищили чергову партію ворожої техніки на Курахівському напрямку", — йдеться у повідомленні.

За словами військових, феєрверки зі знищеної ворожої бронетехніки не припиняють сяяти на Курахівському напрямку.

"Тривале спостереження, ретельний супровід, влучання, вибух — такі складові успішної роботи операторів БпЛА нашої бригади", — додали у ДШВ.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили понад 1 000 осіб особового складу. Також українським військовим вдалося знищити 61 одиницю автомобільної техніки і цистерн з паливом.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що на Харківщині Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій. Проте це не означає, що ворог відступив і все спокійно.

Раніше командир батальйону К-2 54-ї ОМБр ім. гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес розповів, що росіяни кидали на фронт в Україну різні підрозділи, зокрема, й елітні: так, у полон до ЗСУ потрапляли найманці з Куби. 

російські війська військова техніка окупанти війна в Україні втрати окупантів

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