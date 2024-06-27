Наступ Росії — ситуація на Харківщині стабілізована, але бої тривають

Українські військові тримають позиції. Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій. Проте це не означає, що ворог відступив і все спокійно.

Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 27 червня.

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Батальйон Федоренка загалом виконує завадння на Харківщині, основними райономи залишаються Стрілеча і Липці, де 92-га штурмова бригада разом із іншими підрозділами проводять низку заходів, аби вибити загарбників.

"Низка заходів, які там проводяться, позитивно впливають на оборонну динаміку. Тобто противник успіхів не має, і це значить, що ситуація стабілізована. Нам вдалося повернути низку територій, а значить і вибити противника із займаних позицій", — зазначив командир.

Він наголосив, що це не означає повного відступу ворога. Адже кожна позиція, яка деокуповується — це зустрічний бій від ворога.

"Просто так ворог не покидає ні ту, ні іншу локацію. Після зайняття позиції, де він перебував, — це завжди ударно-штурмові дії від противника. Він намагається повернути втрачені позиції. Тому динаміка бойових дій дуже жвава, незважаючи на те, що противник має можливість поповнювати свої втрати у живій силі, техніці, боєприпасах, артилерійських засобах тощо", — зауважив Федоренко.

Він вважає, що наші військові повною мірою перебирають тактичну ініціативу на полі бої у бік ЗСУ.

"Важливо, що коли ми кажемо ситуація стабілізована, тактична ініціатива переходить до Сил оборони, у громадян може скластся думка, що все добре і ворог відступив . Ні, це відбувається по-іншому — це означає, що вдень і вночі наші військові наполегливо виконують усі поставлені завдання у надскладних умовах, коли ворог атакує, і динаміка надзвичайно шалена", — наголосив командир батальйону.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили понад 1000 осіб особового складу. Також українським військовим вдалося знищити 61 одиницю автомобільної техніки і цистерн з ПММ.

Також ми писали, що російські військові протягом останньої доби декілька разів атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей.