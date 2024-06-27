Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Наступ на Харківщину — Сили оборони стабілізували ситуацію arrow

Наступ на Харківщину — Сили оборони стабілізували ситуацію

27 червня 2024 10:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Наступ Росії — ситуація на Харківщині стабілізована, але бої тривають
Українські військові тримають позиції. Фото: Генштаб ЗСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Харківщині Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій. Проте це не означає, що ворог відступив і все спокійно. 

Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 27 червня.

Читайте також:

Яка ситуація на Харківському напрямку

Батальйон Федоренка загалом виконує завадння на Харківщині, основними райономи залишаються Стрілеча і Липці, де 92-га штурмова бригада разом із іншими підрозділами проводять низку заходів, аби вибити загарбників.

"Низка заходів, які там проводяться, позитивно впливають на оборонну динаміку. Тобто противник успіхів не має, і це значить, що ситуація стабілізована. Нам вдалося повернути низку територій, а значить і вибити противника із займаних позицій", — зазначив командир.

Він наголосив, що це не означає повного відступу ворога. Адже кожна позиція, яка деокуповується — це зустрічний бій від ворога.

"Просто так ворог не покидає ні ту, ні іншу локацію. Після зайняття позиції, де він перебував, — це завжди ударно-штурмові дії від противника. Він намагається повернути втрачені позиції. Тому динаміка бойових дій дуже жвава, незважаючи на те, що противник має можливість поповнювати свої втрати у живій силі, техніці, боєприпасах, артилерійських засобах тощо", — зауважив Федоренко.

Він вважає, що наші військові повною мірою перебирають тактичну ініціативу на полі бої у бік ЗСУ. 

"Важливо, що коли ми кажемо ситуація стабілізована, тактична ініціатива переходить до Сил оборони, у громадян може скластся думка, що все добре і ворог відступив . Ні, це відбувається по-іншому — це означає, що вдень і вночі наші військові наполегливо виконують усі поставлені завдання у надскладних умовах, коли ворог атакує, і динаміка надзвичайно шалена", — наголосив командир батальйону.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили понад 1000 осіб особового складу. Також українським військовим вдалося знищити 61 одиницю автомобільної техніки і цистерн з ПММ.

Також ми писали, що російські військові протягом останньої доби декілька разів атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей.

війна
ЗСУ
Харківська область
війна в Україні
військовослужбовці
штурмова бригада
фронт
ситуація на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024