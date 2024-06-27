Наступление России — ситуация в Харьковской области стабилизирована, но бои продолжаются

Украинские военные удерживают пощиции. Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить противников с некоторых позиций. Однако это не значит, что враг отступил и все спокойно.

Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в телемарафоне "Єдині новини" в четверг, 27 июня.

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Батальон Федоренка в целом исполняет задания в Харьковской области, основными районами остаются Стрелечи и Липцы, где 92-я штурмовая бригада вместе с другими подразделениями проводят ряд мероприятий, чтобы выбить захватчиков.

"Ряд проводимых там мероприятий положительно влияют на оборонную динамику. То есть, противник успехов не имеет и это значит, что ситуация стабилизирована. Нам удалось вернуть ряд территорий, а значит и выбить противника с занимаемых позиций" , — отметил командир.

Он подчеркнул, что это не означает полное отступление врага. Ведь каждая деокупирующаяся позиция — это встречное сражение от врага.

"Просто так враг не покидает ни ту, ни другую локацию. После занятия позиции, где он находился — это всегда ударно-штурмовые действия от противника. Он пытается вернуть утраченные позиции. Поэтому динамика боевых действий очень резвая, несмотря на то, что противник имеет возможность пополнять свои потери в живой силе, технике, боеприпасах, артиллерийских средствах и т.д." , — отметил Федоренко.

Он считает, что наши военные в полной мере перебирают тактическую инициативу на поле бои в сторону ВСУ.

"Важно, что когда мы говорим ситуация стабилизирована, тактическая инициатива переходит к Силам обороны, у граждан может сложиться мнение, что все хорошо и враг отступил. Нет, это происходит по-другому — это значит, что днем и ночью наши военные упорно выполняют все поставлены задачи в сверхсложных условиях, когда враг атакует, и динамика чрезвычайно безумна», — подчеркнул командир батальона.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты потеряли более 1000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн из ПМЖ.

Также мы писали, что российские военные в течение последних суток несколько раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали 12 человек.