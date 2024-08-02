Война в Украине — ВСУ уничтожили технику россиян на Кураховском направлении

Десантники уничтожили партию российской техники на Кураховском направлении
Украинские десантники уничтожили очередную партию техники россиян на Кураховском направлении. Без ярких фейерверков не обошлось.
Об этом сообщают в Десантно-штурмовых войсках ВСУ в пятницу, 2 августа.
Защитники продолжают уничтожать вражескую технику
"Десантники 46-й бригады ДШВ уничтожили очередную партию вражеской техники на Кураховском направлении", — говорится в сообщении.
По словам военных, фейерверки по уничтоженной вражеской бронетехнике не прекращают сиять на Кураховском направлении.
"Длительное наблюдение, тщательное сопровождение, попадание, взрыв - таковы составляющие успешной работы операторов БПЛА нашей бригады", — добавили в ДШВ.
Напомним, за минувшие сутки оккупанты потеряли более 1000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн с топливом.
Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что в Харьковской области Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить противников с некоторых позиций. Однако это не значит, что враг отступил и все спокойно.
Ранее командир батальона К-2 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес рассказал, что россияне бросали на фронт в Украину разные подразделения, в том числе и элитные: так, в плен в ВСУ попадали наемники с Кубы.
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