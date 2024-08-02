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Десантники уничтожили партию российской техники на Кураховском направлении

2 августа 2024 09:58
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Война в Украине — ВСУ уничтожили технику россиян на Кураховском направлении
Защитники уничтожают российскую технику. Фото: скриншот
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Украинские десантники уничтожили очередную партию техники россиян на Кураховском направлении. Без ярких фейерверков не обошлось.

Об этом сообщают в Десантно-штурмовых войсках ВСУ в пятницу, 2 августа.

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"Десантники 46-й бригады ДШВ уничтожили очередную партию вражеской техники на Кураховском направлении", — говорится в сообщении.

По словам военных, фейерверки по уничтоженной вражеской бронетехнике не прекращают сиять на Кураховском направлении.

"Длительное наблюдение, тщательное сопровождение, попадание, взрыв - таковы составляющие успешной работы операторов БПЛА нашей бригады", — добавили в ДШВ.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты потеряли более 1000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн с топливом.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что в Харьковской области Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить противников с некоторых позиций. Однако это не значит, что враг отступил и все спокойно.

Ранее командир батальона К-2 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес рассказал, что россияне бросали на фронт в Украину разные подразделения, в том числе и элитные: так, в плен в ВСУ попадали наемники с Кубы.

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