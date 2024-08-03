Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеские цели с помощью FPV-дронов

Российский миномет. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидацию российских захватчиков на нашей земле. Так, бойцы Национальной Гвардии нанесли сокрушительные удары дронами по врагу.

Соответствующее видео обнародовал глава МВД Игорь Клименко в Telegram в субботу, 3 августа.

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Уничтожение оккупантов FPV-дронами

Министр подчеркнул, что оккупанты могут прятаться где угодно, однако им не удастся избежать украинского "боеприпаса сверху".

На видео видно, как защитники 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" наносят сокрушительные удары по российским захватчикам с помощью FPV-дронов.

Уничтожение цели россиян. Фото: скриншот с видео

После попадания враждебные цели и "укрытия" оккупантов взрываются и пылают.