Війна в Україні — бійці СБУ ліквідували російський Солнцепьок

Російський "Солнцепьок". Фото: скриншот

Українські військові не припиняють знищувати ворожу техніку на полі бою. Воїни Служби безпеки України спалили російську вогнеметну систему "Солнценьок" разом з екіпажем.

Відео опублікувала пресслужба СБУ.

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"Солнцепьок"

Українським бійцям вдалося провести успішну спецоперацію зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" на Запорізькому напрямку.

""Солнцепьок" є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті", — йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що позиції системи, яка була споряджена повним боєкомплектом і готова для нанесення удару, зафіксували під час розвідки.

"Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", — зазначається в повідомлення.

"Солнцепьок" — важка вогнеметна система, яка використовується для знищення легкої броньованої техніки, живих сил противника на відкритій місцевості, а також для руйнування фортифікаційних будівель шляхом потужного об’ємного вибуху.