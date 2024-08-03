Война в Украине — бойцы СБУ ликвидировали российский Солнцепек

Украинские военные уничтожили российский "Солнцепек" — эффектное видео
Украинские военные не перестают уничтожать вражескую технику на поле боя. Воины Службы безопасности Украины сожгли российскую огнеметную систему "Солнцепек" вместе с экипажем.
Видео опубликовала пресс-служба СБУ.
Воины СБУ сожгли российский
"Солнцепек"
Украинским бойцам удалось провести успешную спецоперацию по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" на Запорожском направлении.
"Сонцепек" является "гордостью" российского ВПК и редкой целью на фронте", — говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что позиции системы, снаряженной полным боекомплектом и готовой для нанесения удара, зафиксировали во время разведки.
"После яркого фейерверка экипаж исчез вместе со всей установкой", — отмечается в сообщении.
"Солнцепек" — тяжелая огнеметная система, которая используется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности, а также для разрушения фортификационных зданий путем мощного объемного взрыва.
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