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Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области

3 августа 2024 11:05
Валерия Барановская - редактор
Силы обороны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области
Пожар в России. Иллюстративное фото: росСМИ
Валерия Барановская - редактор

В ночь на 3 августа Силы обороны атаковали аэродром в России в Ростовской области, попав в склады с боеприпасами.  Также были осуществлены атаки на нефтебазы в Белгородской, Курской и Ростовской областях России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Tekegram в субботу, 3 августа.

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В Генштабе отметили, что ночью 3 августа ВСУ вместе со службами СБУ и ГУР нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области. В частности, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники россиян уточняется.

"Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами", — говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Мы сообщали о том, что беспилотники атаковали Белгородскую область — под ударом оказалась нефтебаза на территории Губкинского городского округа.

Также мы писали, что в России в результате атаки беспилотников произошел пожар на резервуарах с топливом в Ростовской области.

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