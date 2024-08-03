Силы обороны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области

Пожар в России. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на 3 августа Силы обороны атаковали аэродром в России в Ростовской области, попав в склады с боеприпасами. Также были осуществлены атаки на нефтебазы в Белгородской, Курской и Ростовской областях России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Tekegram в субботу, 3 августа.

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В Генштабе отметили, что ночью 3 августа ВСУ вместе со службами СБУ и ГУР нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области. В частности, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники россиян уточняется.

"Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Мы сообщали о том, что беспилотники атаковали Белгородскую область — под ударом оказалась нефтебаза на территории Губкинского городского округа.

Также мы писали, что в России в результате атаки беспилотников произошел пожар на резервуарах с топливом в Ростовской области.