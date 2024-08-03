Российские ВДВ деградируют на фронте в Украине, неся значительные потери, — ISW

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Россия бросает на штурмы элитные войска, которые не способны профессионально воевать. В частности, речь идет о Воздушно-десантных войсках. Они несут значительные потери и деградируют.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Элитные российские войска на войне в Украине

Командующий ВДВ России и группы войск "Днепр" Михаил Теплинский обратился к оккупантам. Он поздравлял силы ВДВ с 94-й годовщиной создания 2 августа. В своем обращении Теплинский пытался осветить деятельность ВДВ в Украине как элитной профессиональной силы. Однако подразделения оккупантов воюют в Украине как недоукомплектованные мотострелковые подразделения.

Теплинский особо подчеркнул роль ВДВ в операциях на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области.

"Российское военное командование обычно поздравляет боевые службы с годовщинами своих формирований, но похвала Теплинского в адрес ВДВ заслуживает внимания после того, как ВДВ несет стабильно большие потери в Украине — 83-я бригада ВДВ недавно понесла большие потери во время наступательных операций на севере Харьковской области, а 104-я дивизия ВДВ понесла значительные потери после того, как в конце 2023 года ее подразделения были переброшены в Крынки, Херсонская область, практически не пройдя никакой подготовки", — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что в течение войны войска ВДВ настолько деградировали, что применяют такую же изнурительную тактику фронтального штурма с использованием тяжелой пехоты, как и недоукомплектованные мотострелковые подразделения. До полномасштабного вторжения силы ВДВ РФ называли "элитными".

ISW ранее оценивал, что использование российскими оккупантами такой штурмовой тактики в значительной степени размыло различия между различными российскими боевыми службами и снизило эффективность фронтовых войск, особенно когда-то "элитных" сил ВДВ.