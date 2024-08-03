У Генштабі ЗСУ прозвітували ситуацію на напрямках фронту станом на 3 серпня

ЗСУ відбили 36 атак окупантів на Покровському напрямку — зведення Генштабу
Розпочалась 892 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Одним з найгарячіших напрямків фронту залишається Покровський. Протягом доби українські військові відбили там 36 атак російських окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні 3 серпня.
Ситуація на напрямках фронту
На Харківському напрямку противник продовжував наступальні дії. Загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку було три бойові зіткнення за добу. Українські бійці відбивали атаки окупантів в районі Стельмахівки Харківської області.
На Лиманському — ЗСУ відбили 15 атак ворога в районах Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Спірне, Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.
На Краматорському — українські захисники зупинили 12 спроб загарбників прорвати оборону в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
На Торецькому напрямку противник 24 рази намагався прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.
На Покровському напрямку українськими військовими відбито 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити підрозділи бійців із займаних рубежів.
На Курахівському — Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка. Там ворог три рази намагався прорвати українські оборонні позиції.
На Времівському напрямку ворог здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону ЗСУ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.
На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
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