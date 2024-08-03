В Генштабе ВСУ доложили ситуацию на направлениях фронта по состоянию на 3 августа

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 892 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Одним из самых горячих направлений фронта остается Покровский. В течение суток украинские военные отразили там 36 атак российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 3 августа.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении противник продолжал наступательные действия. В общей сложности произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении было три боевых столкновения за сутки. Украинские бойцы отражали атаки оккупантов в районе Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском — ВСУ отразили 15 атак врага в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спирное, Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском — украинские защитники остановили 12 попыток захватчиков прорвать оборону в районе Часового Яра, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Торецком направлении противник 24 раза пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении украинскими военными отражено 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанное, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить подразделения бойцов с занимаемых рубежей.

На Кураховском — Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка. Там враг трижды пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времивском направлении враг предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону ВСУ в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В Генштабе ВСУ отметили, что признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот