Война в Украине — потери россиян на фронте

Воины ВСУ ликвидировали более тысячи россиян и десятки единиц техники — новый отчет Генштаба
3 августа 2024 08:51
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Александр Сырский, Facebook
Украинские военные продолжают наносить значительные потери противнику. За прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более тысячи человек личного состава и десятки единиц артиллерии, боевых бронированных машин, БПЛА, автомобильной техники и автоцистерн россиян.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в субботу, 3 августа.
Читайте также:
Потери оккупантов на фронте
В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 3 августа ориентировочно составляют:
- личного состава — около 581760 (+1170) человек;
- танков — 8406 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 16238 (+27) единицы;
- артиллерийских систем — 16217 (+56) единиц;
- РСЗО — 1135 (+1) единиц;
- средств ПВО — 908 (+1) единиц;
- самолетов — 363 (+0) единицы;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13057 (+52) единиц;
- крылатых ракет — 2410 (+3) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21926 (+54) единиц;
- специальной техники — 2723 (+4) единицы.
Читайте Новини.LIVE!