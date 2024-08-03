Война в Украине — потери россиян на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Александр Сырский, Facebook

Украинские военные продолжают наносить значительные потери противнику. За прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более тысячи человек личного состава и десятки единиц артиллерии, боевых бронированных машин, БПЛА, автомобильной техники и автоцистерн россиян.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в субботу, 3 августа.

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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 3 августа ориентировочно составляют:

личного состава — около 581760 (+1170) человек;

танков — 8406 (+4) единиц;

боевых бронированных машин — 16238 (+27) единицы;

артиллерийских систем — 16217 (+56) единиц;

РСЗО — 1135 (+1) единиц;

средств ПВО — 908 (+1) единиц;

самолетов — 363 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13057 (+52) единиц;

крылатых ракет — 2410 (+3) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21926 (+54) единиц;

специальной техники — 2723 (+4) единицы.