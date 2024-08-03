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Воїни ЗСУ ліквідували понад тисячу росіян та десятки одиниць техніки — новий звіт Генштабу

3 серпня 2024 08:51
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — втрати росіян на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський, Facebook
Валерія Барановська - редактор

Українські військові продовжують завдавати значних втрат противнику. За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати більше тисячі осіб особового складу та десятки одиниць артилерії, бойових броньованих машин, БпЛА, автомобільної техніки та автоцистерн росіян.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у суботу, 3 серпня.

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Втрати окупантів на фронті 

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 серпня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 581760 (+1170) осіб;
  • танків — 8406 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16238 (+27) одиниці;
  • артилерійських систем — 16217 (+56) одиниць;
  • РСЗВ — 1135 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 908 (+1) одиниць;
  • літаків — 363 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13057 (+52) одиниць;
  • крилатих ракет — 2410 (+3) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21926 (+54) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2723 (+4) одиниці.
Втрати росіян
Втрати російських окупантів станом на 3 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

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