Війна в Україні — втрати росіян на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський, Facebook

Українські військові продовжують завдавати значних втрат противнику. За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати більше тисячі осіб особового складу та десятки одиниць артилерії, бойових броньованих машин, БпЛА, автомобільної техніки та автоцистерн росіян.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у суботу, 3 серпня.

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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 серпня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 581760 (+1170) осіб;

танків — 8406 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 16238 (+27) одиниці;

артилерійських систем — 16217 (+56) одиниць;

РСЗВ — 1135 (+1) одиниць;

засобів ППО — 908 (+1) одиниць;

літаків — 363 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13057 (+52) одиниць;

крилатих ракет — 2410 (+3) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21926 (+54) одиниць;

спеціальної техніки — 2723 (+4) одиниці.