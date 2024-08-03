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Росія кидає на штурм елітні війська, які не здатні професійно воювати, — ISW

3 серпня 2024 10:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Російські ПДВ деградують на фронті в Україні, зазнаючи значних втрат, — ISW
Російський окупант. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Росія кидає на штурми елітні війська, які не здатні професійно воювати. Зокрема, йдеться про Повітряно-десантні війська. Вони зазнають значних втрат та деградують.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Командувач ПДВ Росії і групи військ "Дніпро" Михайло Теплінський звернувся до окупантів. Він вітав сили ПДВ з 94-ю річницею створення 2 серпня. У своєму зверненні Теплінський намагався висвітлити діяльність ПДВ в Україні як елітної професійної сили. Однак підрозділі окупантів воюють в Україні як недоукомплектовані мотострілецькі підрозділи.

Теплінський особливо підкреслив роль ПДВ в операціях на східному березі річки Дніпро в Херсонській області.

"Російське військове командування зазвичай вітає бойові служби з річницями своїх формувань, але похвала Теплінського на адресу ПДВ заслуговує на увагу після того, як ПДВ зазнає стабільно великих втрат в Україні — 83-тя бригада ПДВ нещодавно зазнала великих втрат під час наступальних операцій на півночі Харківської області, а 104-та дивізія ПДВ зазнала значних втрат після того, як наприкінці 2023 року її підрозділи були перекинуті до Кринок, Херсонська область, практично не пройшовши жодної підготовки", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що протягом війни війська ПДВ настільки деградували, що застосовують таку ж виснажливу тактику фронтального штурму з використанням важкої піхоти, як і недоукомплектовані мотострілецькі підрозділи. До повномасштабного вторгнення сили ПДВ РФ називали "елітними". 

ISW раніше оцінював, що використання російськими окупантами такої штурмової тактики значною мірою розмило відмінності між різними російськими бойовими службами і знизило ефективність фронтових військ, особливо колись "елітних" сил ПДВ. 

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