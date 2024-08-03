Війна в Україні — бійці ЗСУ ліквідували бойову машину піхоти росіян

Ліквідація ворожої БМП. Фото: скриншот із відео

Українські бійці продовжують завдавати втрат окупантам. У селі Урожайне на Донеччині бійці ліквідували ворожу бойову машину піхоти (БМП-2) за допомогою FPV-дрона.

Відео ліквідації опублікували на WarArchive.

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У селі Урожайне у Донецькій області ударний підрозділ "Булава" 3 МБ ОПБр знищив російську бойову машину піхоти (БМП-2).

"FPV-дрон прицільно скинув вибухівку на російську БМП-2. Вона загорілася і перетворилася на палаючий металобрухт", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військовослужбовці миколаївської 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ розгромили дронами під Вовчанськом на Харківщині штурмову групу уссурійських десантників з 83-ї ОДШБр армії Росії. Зазнавши надважких втрат, ворог відступив.

Раніше ми писали, що українські прикордонники продовжують завдавати ефектних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищували загарбників у Серебрянському лісі.