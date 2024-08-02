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Прикордонники показали ефектне знищення позицій окупантів у Серебрянському лісі

2 серпня 2024 10:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники знищили російські позиції у Серебрянському лісі — ефектне відео
Знищення укриття окупантів. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники продовжують завдавати ефектних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищували загарбників у Серебрянському лісі.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

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"Низку ворожих укріплень зруйнували оператори важкого бомбера "Вампір" в районі Серебрянського лісу неподалік Кремінної", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовослужбовці 32 окремої механізованої бригади поділилися історією знищення російських диверсантів-розвідників у Торецьку Донецької області. Ворожу групу бійцям допоміг знайти покинутий собака. 

Також Збройні сили України у Донецькій області вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона. Підготовка до операції подібного роду велася протягом 10 місяців.

війна українці Україна прикордонники окупанти ДПСУ

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