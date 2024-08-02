Прикордонники знищили російські позиції у Серебрянському лісі — ефектне відео

Знищення укриття окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують завдавати ефектних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищували загарбників у Серебрянському лісі.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

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Позиції окупантів знищували у Серебрянському лісі вночі. Прикордонники використовували ударні безпілотники.

"Низку ворожих укріплень зруйнували оператори важкого бомбера "Вампір" в районі Серебрянського лісу неподалік Кремінної", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовослужбовці 32 окремої механізованої бригади поділилися історією знищення російських диверсантів-розвідників у Торецьку Донецької області. Ворожу групу бійцям допоміг знайти покинутий собака.

Також Збройні сили України у Донецькій області вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона. Підготовка до операції подібного роду велася протягом 10 місяців.