Пограничники уничтожили российские позиции в Серебрянском лесу — эффектное видео

Пограничники показали эффектное уничтожение позиций оккупантов в Серебрянском лесу
Украинские пограничники продолжают наносить эффектные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожали захватчиков в Серебрянском лесу.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 2 августа.
Уничтожение российских позиций
Позиции оккупантов уничтожали в Серебрянском лесу ночью. Пограничники использовали ударные беспилотники.
"Ряд вражеских укреплений разрушили операторы тяжелого бомбера "Вампир" в районе Серебрянского леса неподалеку Кременной", — говорится в сообщении.
Напомним, военнослужащие 32-й отдельной механизированной бригады поделились историей уничтожения российских диверсантов-разведчиков в Торецке Донецкой области. Вражескую группу бойцам помогла найти брошенная собака.
Также Вооруженные силы Украины в Донецкой области впервые в истории сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8 с помощью дрона. Подготовка к операции подобного рода велась в течение 10 месяцев.
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