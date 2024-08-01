Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вперше в історії — стало відомо, як ЗСУ збили дроном російський гелікоптер arrow

Вперше в історії — стало відомо, як ЗСУ збили дроном російський гелікоптер

1 серпня 2024 13:31
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
ЗСУ збили дроном російський гелікоптер — як це сталося
Російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Ілюстративне фото: Віталій Кузьмін
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Збройні сили України у середу, 31 липня, у Донецькій області вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона. Підготовка до операції подібного роду велася протягом 10 місяців.

Про це йдеться у матеріалі журналу Forbes.

Читайте також:

ЗСУ збили дроном російський гелікоптер

Журнал пише, що українським захисникам знадобилося щонайменше 10 місяців спроб та тренувань в рамках підготовки до таких методів атаки, перш ніж оператору вдалося уразити ворожу летючу машину. 

Журналісти також зазначають, що українські сили щомісяця розгортають на фронті понад 100 тисяч FPV-дронів, які після опанування таких маневрів створюватимуть загрозу для російських гелікоптерів.\

донеччина збитий гелікоптер РФ
Рештки збитого гелікоптера Мі-8. Джерело: Twitter

У ЗМІ не уточнили, де саме вдалося збити машину, проте згодом стало відомо, що удару було завдано по ворожому гелікоптеру Мі-8, який не так давно був атакований на Донеччині, поблизу Донецька.

Гелікоптер Мі-8 — що відомо

мі-8 чорний рф
Пара російських Мі-8 у польоті. Джерело: росЗМІ

Зауважимо, що Мі-8 — наймасовіший багатоцільовий гелікоптер в історії авіації. З 1965 року по сьогодення вироблено більше ніж 7500 машин різноманітних модифікацій. Машина досі продовжує перебувати на озброєнні малої кількості країн Європи, а також у низці країн Ближнього Сходу, Середньої Азії та Африки. Останньою модифікацією називають Мі-171, який був розроблений у Росії. 

Нагадаємо, раніше ГУР вивела з ладу на території Росії гелікоптери Мі-8 та Ка-226, які були доправлені туди з лінії фронту.

А у Калузькій області через технічну несправність розбився штурмовий гелікоптер Мі-28 "Нічний мисливець": екіпаж загинув на місці. 

російські війська ЗСУ гелікоптер Україна Донецька область дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:53 Військові показали, як "рознесли" військову техніку та укриття окупантів

13:40 Надія та Людмила Кіченок назвали план на тенісний чвертьфінал на ОІ-2024

13:31 Вперше в історії — стало відомо, як ЗСУ збили дроном російський гелікоптер

13:29 Молдова висилає посла Росії після обшуків у парламенті

13:26 Дохід у понад мільйон гривень — на Одещині припинили наркобізнес

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

13:25 У Києві сапери знешкодили залишки російської ракети, якою обстрілювали регіон

13:23 США нададуть Україні 3,9 мільярди доларів фінансової допомоги — на що підуть кошти

13:20 В Україні зростають зарплати — кому найбільше платять

13:09 Державні ваучери на 30 тис. грн — хто з українців має право на допомогу

13:06 Українки не потрапили на подіум Олімпіади після фіналу зі спортивної ходьби

13:53 Військові показали, як "рознесли" військову техніку та укриття окупантів

13:40 Надія та Людмила Кіченок назвали план на тенісний чвертьфінал на ОІ-2024

13:31 Вперше в історії — стало відомо, як ЗСУ збили дроном російський гелікоптер

13:29 Молдова висилає посла Росії після обшуків у парламенті

13:26 Дохід у понад мільйон гривень — на Одещині припинили наркобізнес

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

13:25 У Києві сапери знешкодили залишки російської ракети, якою обстрілювали регіон

13:23 США нададуть Україні 3,9 мільярди доларів фінансової допомоги — на що підуть кошти

13:20 В Україні зростають зарплати — кому найбільше платять

13:09 Державні ваучери на 30 тис. грн — хто з українців має право на допомогу

13:06 Українки не потрапили на подіум Олімпіади після фіналу зі спортивної ходьби

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі