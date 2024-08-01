ЗСУ збили дроном російський гелікоптер — як це сталося

Російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Ілюстративне фото: Віталій Кузьмін

Збройні сили України у середу, 31 липня, у Донецькій області вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона. Підготовка до операції подібного роду велася протягом 10 місяців.

Про це йдеться у матеріалі журналу Forbes.

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Журнал пише, що українським захисникам знадобилося щонайменше 10 місяців спроб та тренувань в рамках підготовки до таких методів атаки, перш ніж оператору вдалося уразити ворожу летючу машину.

Журналісти також зазначають, що українські сили щомісяця розгортають на фронті понад 100 тисяч FPV-дронів, які після опанування таких маневрів створюватимуть загрозу для російських гелікоптерів.\

Рештки збитого гелікоптера Мі-8. Джерело: Twitter

У ЗМІ не уточнили, де саме вдалося збити машину, проте згодом стало відомо, що удару було завдано по ворожому гелікоптеру Мі-8, який не так давно був атакований на Донеччині, поблизу Донецька.

Гелікоптер Мі-8 — що відомо

Пара російських Мі-8 у польоті. Джерело: росЗМІ

Зауважимо, що Мі-8 — наймасовіший багатоцільовий гелікоптер в історії авіації. З 1965 року по сьогодення вироблено більше ніж 7500 машин різноманітних модифікацій. Машина досі продовжує перебувати на озброєнні малої кількості країн Європи, а також у низці країн Ближнього Сходу, Середньої Азії та Африки. Останньою модифікацією називають Мі-171, який був розроблений у Росії.

Нагадаємо, раніше ГУР вивела з ладу на території Росії гелікоптери Мі-8 та Ка-226, які були доправлені туди з лінії фронту.

А у Калузькій області через технічну несправність розбився штурмовий гелікоптер Мі-28 "Нічний мисливець": екіпаж загинув на місці.