ВСУ сбили дроном российский вертолет — как это произошло

Российский многоцелевой вертолет Ми-8. Иллюстративное фото: Виталий Кузьмин

Вооруженные силы Украины в среду, 31 июля, в Донецкой области впервые в истории сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8 с помощью дрона. Подготовка к операции подобного рода велась в течение 10 месяцев.

Об этом говорится в материале журнала Forbes.

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Журнал пишет, что украинским защитникам понадобилось минимум 10 месяцев попыток и тренировок в рамках подготовки к таким методам атаки, прежде чем оператору удалось поразить вражескую летучую машину.

Журналисты также отмечают, что украинские силы ежемесячно разворачивают на фронте более 100 тысяч FPV-дронов, которые после овладения таким маневром будут создавать угрозу для российских вертолетов.\

Остатки сбитого вертолета Ми-8. Источник: Twitter

В СМИ не уточнили, где именно удалось сбить машину, однако впоследствии стало известно, что удар был нанесен по вражескому вертолету Ми-8, который не так давно был атакован в Донецкой области, вблизи Донецка.

Вертолет Ми-8 — что известно

Пара российских Ми-8 в полете. Источник: росСМИ

Заметим, что Ми-8 — самый массовый многоцелевой вертолет в истории авиации. С 1965 года по настоящее время произведено более 7500 машин различных модификаций. Машина продолжает находиться на вооружении малого количества стран Европы, а также в ряде стран Ближнего Востока, Средней Азии и Африки. Последней модификацией называют Ми-171, разработанный в России.

Напомним, ранее ГУР вывела из строя на территории России вертолеты Ми-8 и Ка-226, которые были доставлены туда с линии фронта.

А в Калужской области из-за технической неисправности разбился штурмовой вертолет Ми-28 "Ночной охотник": экипаж погиб на месте.