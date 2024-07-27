У Росії згоріли три вертольоти — ГУР

Дим у небі над Росією. Фото: Головне управління розвідки

Внаслідок диверсійних заходів було уражено три ворожі вертольоти на території Росії. Інциденти сталися на аеродромі "Кряж" у Самарі та в населеному пункті Томіліно біля Москви.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у Telegram у суботу, 27 липня.

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У середу, 24 липня, на аеродромі "Кряж", що знаходиться у Самарі в Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

За декілька днів, а саме 21 липня, у населеному пункті Томіліно неподалік від Москви вогневого ураження зазнали ще два російські вертольоти — ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226, які були розташовані на території "Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов".

Супутниковий знімок ймовірно знищеного російського вертольота та укриття. Фото: ГУР

Відомо, що це військове авіаційне підприємство займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. Також зазначається, що у структурі центри діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр.

Скриншоти повідомлень росіян про вибухи. Фото: ГУР

"Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України. Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков'я вельми збентежились вибухами, утім російська влада намагається приховати причини і наслідки гуркоту та пожежі", — йдеться в повідомленні.

Росіяни обговорюють вибухи. Фото: ГУР

Нагадаємо, українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

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