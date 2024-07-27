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У Росії згоріли три гелікоптери — деталі від ГУР

27 липня 2024 17:31
Валерія Барановська - редактор
У Росії згоріли три вертольоти — ГУР
Дим у небі над Росією. Фото: Головне управління розвідки
Валерія Барановська - редактор

Внаслідок диверсійних заходів було уражено три ворожі вертольоти на території Росії. Інциденти сталися на аеродромі "Кряж" у Самарі та в населеному пункті Томіліно біля Москви.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у Telegram у суботу, 27 липня.

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У Росії згоріли три гелікоптери

У середу, 24 липня, на аеродромі "Кряж", що знаходиться у Самарі в Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

За декілька днів, а саме 21 липня, у населеному пункті Томіліно неподалік від Москви вогневого ураження зазнали ще два російські вертольоти —   ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226, які були розташовані на території "Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов". 

В Росії згоріли гелікоптери
Супутниковий знімок ймовірно знищеного російського вертольота та укриття. Фото: ГУР 

Відомо, що це військове авіаційне підприємство займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. Також зазначається, що у структурі центри діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр. 

У Росії згоріли три гелікоптери — деталі від ГУР - фото 2
Скриншоти повідомлень росіян про вибухи. Фото: ГУР

"Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України. Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков'я вельми збентежились вибухами, утім російська влада намагається приховати причини і наслідки гуркоту та пожежі", — йдеться в повідомленні.  

 У Росії згоріли три гелікоптери
Росіяни обговорюють вибухи. Фото: ГУР

Нагадаємо, українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

Раніше ми писали, що під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

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