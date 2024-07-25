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Росіянка розповіла про атаки дронів на заправні станції у Курській області — перехоплення ГУР

25 липня 2024 20:31
Валерія Барановська - редактор
Підрив заправних станцій у Росії — у ГУР оприлюднили запис розмови
Пожежа у Курській області в Росії 16 липня. Фото: росЗМІ
Валерія Барановська - редактор

ГУР МО України поділилося записом дзвінка, в якому мешканка Росії повідомляє про підриви заправних станцій на Курщині дронами. В управлінні наголосили, що за кожен воєнний злочин проти України буде справедлива відплата.

Запис дзвінка опублікувала пресслужба ГУР МО України у Telegram у четвер, 25 липня.

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Запис розмови жінки з Росії про атаки дронів у Курській області

Головне управління розвідки Міноборони поділилося записом дзвінка, в якому мешканка Росії повідомляє про підрив заправних станцій на Курщині. 

На записі чути як жінка розповідає: "У нас заправку взорвали сейчас одну, сначала взорвали, потом вторую. На дамбе. Сейчас перекрыто было. Да, это дрон. Максимум час назад. Водитель пострадал, скорая ехала, менты там перекрывали дорогу. И сейчас пишут, что еще одну подорвали, машина сгорела".

ГУР МО України наголосило, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, розвідники показали фрагмент спецоперації із застосуванням новітніх дронів, якими знищують воєнні об'єкти на території Росії. Остання з уражених цілей — найсучасніший винищувач РФ Су-57 на аеродромі в Астраханській області. 

Раніше ми писали, що на одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України Ghost виявили та знищили російський склад боєприпасів, низку ворожих засобів зв’язку та спостереження, а також місце, де загарбники облаштували пункт запуску FVP-дронів.

Міноборони вибух росіяни безпілотники окупанти дрони ГУР Росія втрати окупантів

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