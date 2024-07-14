ГУР оприлюднило відео з кадрами знищення російського складу БК

Українські військовослужбовці знищили ворожий склад БК. Скриншот відео t.me/DIUkraine

Українські захисники продовжують завдавати втрат окупантам. На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України Ghost виявили та знищили російський склад боєприпасів, низку ворожих засобів зв’язку та спостереження, а також місце, де загарбники облаштували пункт запуску FVP-дронів.

Про це в суботу, 13 липня, повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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Розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях дислокації окупантів.

"Дрони "привидів" з Воєнної розвідки України дотягуються дедалі глибше, а отже окупанти зазнають болючіших втрат. Полювання на загарбників не припиняється!" — зазначають військові.

Нагадаємо, протягом минулої доби кількість окупантів скоротилася більш ніж на 1 300 осіб. Також за останні 24 години наші захисники знищили ворожі танки, засоби ППО, автомобільну техніку, автоцистерни та спецтехніку.

Раніше наші бійці ліквідували російську вогнеметну систему "Солнцепьок". Її уразили за допомогою FPV-дрону.