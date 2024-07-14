ГУР обнародовало видео с кадрами уничтожения российского склада БК

В ГУР показали кадры с уничтожением вражеского склада БК
Украинские защитники продолжают наносить потери оккупантам. На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины Ghost обнаружили и уничтожили российский склад боеприпасов, ряд вражеских средств связи и наблюдения, а также место, где захватчики обустроили пункт запуска FVP-дронов.
Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Что известно об атаке представителей украинской разведки на вражеские позиции
Разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам дислокации окупантов.
"Дроны "призраков" из Военной разведки Украины дотягиваются все глубже, а значит, оккупанты терпят болезненные потери. Охота на захватчиков не прекращается!" — отмечают военные.
Напомним, за прошедшие сутки количество оккупантов сократилось более чем на 1 300 человек. Также за последние 24 часа наши защитники уничтожили вражеские танки, средства ПВО, автомобильную технику, автоцистерны и спецтехнику.
Ранее наши бойцы ликвидировали российскую огнеметную систему "Солнцепок". Ее поразили с помощью FPV-дрона.
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