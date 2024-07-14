ГУР обнародовало видео с кадрами уничтожения российского склада БК

Украинские военнослужащие уничтожили вражеский склад БК. Скриншот видео t.me/DIUkraine

Украинские защитники продолжают наносить потери оккупантам. На одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины Ghost обнаружили и уничтожили российский склад боеприпасов, ряд вражеских средств связи и наблюдения, а также место, где захватчики обустроили пункт запуска FVP-дронов.

Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям русской пехоты и местам дислокации окупантов.

"Дроны "призраков" из Военной разведки Украины дотягиваются все глубже, а значит, оккупанты терпят болезненные потери. Охота на захватчиков не прекращается!" — отмечают военные.

Напомним, за прошедшие сутки количество оккупантов сократилось более чем на 1 300 человек. Также за последние 24 часа наши защитники уничтожили вражеские танки, средства ПВО, автомобильную технику, автоцистерны и спецтехнику.

Ранее наши бойцы ликвидировали российскую огнеметную систему "Солнцепок". Ее поразили с помощью FPV-дрона.