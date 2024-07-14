Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Понад 1300 росіян та майже 50 артилерійських систем — в Генштабі повідомили нові втрати ворога arrow

Понад 1300 росіян та майже 50 артилерійських систем — в Генштабі повідомили нові втрати ворога

14 липня 2024 08:37
Валерія Барановська - редактор
Втрати окупантів — у Генштабі ЗСУ оновили дані
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city
Валерія Барановська - редактор

Українські військові продовжують ліквідувати загарбників, їхню техніку і зброю. Протягом минулої доби бійця ЗСУ вдалося знищити 1320 осіб особового складу РФ. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у неділю, 14 липня.

Читайте також:

Втрати російських загарбників

У Генштабі повідомили про орієнтовні втрати противника за більше, ніж два роки війни. Станом на 14 липня загальні втрати загарбників становлять:

  • особового складу — близько 559090 (+1320) осіб;
  • танків — 8206 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15811(+32) одиниць;
  • артилерійських систем — 15262 (+46) одиниці;
  • РСЗВ — 1119 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 890 (+1) одиниць;
  • літаків — 361 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12108 (+39) одиниць;
  • крилатих ракет — 2397 (+0) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20538 (+77) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2566 (+10) одиниць.
Втрати окупантів
Втрати ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.

Раніше ми писали, що в Цимлянському районі Ростовської області Росії пролунали потужні вибухи. Дрони СБУ вдарили по ворожій нафтобазі, де спалахнуло 12,5 тисячі кубометрів різного палива. 

війна ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ ліквідація війна в Україні Росія військовослужбовці втрати окупантів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня