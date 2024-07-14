Втрати окупантів — у Генштабі ЗСУ оновили дані

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city

Українські військові продовжують ліквідувати загарбників, їхню техніку і зброю. Протягом минулої доби бійця ЗСУ вдалося знищити 1320 осіб особового складу РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у неділю, 14 липня.

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Втрати російських загарбників

У Генштабі повідомили про орієнтовні втрати противника за більше, ніж два роки війни. Станом на 14 липня загальні втрати загарбників становлять:

особового складу — близько 559090 (+1320) осіб;

танків — 8206 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 15811(+32) одиниць;

артилерійських систем — 15262 (+46) одиниці;

РСЗВ — 1119 (+0) одиниць;

засобів ППО — 890 (+1) одиниць;

літаків — 361 (+0) одиниця;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12108 (+39) одиниць;

крилатих ракет — 2397 (+0) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20538 (+77) одиниць;

спеціальної техніки — 2566 (+10) одиниць.

Втрати ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.

Раніше ми писали, що в Цимлянському районі Ростовської області Росії пролунали потужні вибухи. Дрони СБУ вдарили по ворожій нафтобазі, де спалахнуло 12,5 тисячі кубометрів різного палива.