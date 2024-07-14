Втрати окупантів — у Генштабі ЗСУ оновили дані

Понад 1300 росіян та майже 50 артилерійських систем — в Генштабі повідомили нові втрати ворога
14 липня 2024 08:37
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city
Українські військові продовжують ліквідувати загарбників, їхню техніку і зброю. Протягом минулої доби бійця ЗСУ вдалося знищити 1320 осіб особового складу РФ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у неділю, 14 липня.
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Втрати російських загарбників
У Генштабі повідомили про орієнтовні втрати противника за більше, ніж два роки війни. Станом на 14 липня загальні втрати загарбників становлять:
- особового складу — близько 559090 (+1320) осіб;
- танків — 8206 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин — 15811(+32) одиниць;
- артилерійських систем — 15262 (+46) одиниці;
- РСЗВ — 1119 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 890 (+1) одиниць;
- літаків — 361 (+0) одиниця;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12108 (+39) одиниць;
- крилатих ракет — 2397 (+0) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20538 (+77) одиниць;
- спеціальної техніки — 2566 (+10) одиниць.
Нагадаємо, спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.
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