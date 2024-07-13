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Дрони СБУ вдарили по ворожій нафтобазі в Ростовській області — деталі успішної атаки

13 липня 2024 18:26
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
СБУ атакували нафтобазу в Ростовській області — деталі операції
Дим в Ростовській області після атаки СБУ. Фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В Цимлянському районі Ростовської області Росії у суботу, 12 липня пролунали потужні вибухи. Дрони Служби безпеки України вдарили по ворожій нафтобазі, де спалахнуло 12,5 тисячі кубометрів різного палива. 

Про це Новини.LIVE повідомили поінформовані джерела в СБУ у суботу, 13 липня. 

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За попередньою інформацією, вночі місцеві мешканці почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа.
Для приборкання вогню російське МНС задіяло майже пів сотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності. 

Також додається, що на території вогнища наразі палають 12,5 тисячі кубометрів палива. 

"Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи Росії. І ці санкції будуть тільки збільшуватись", — зазначило поінформоване джерело серед силовиків. 

Нагадаємо, раніше далекобійні дрони СБУ вночі атакували російську нафтобазу "Кубаньнафтопродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю Росії.

А також силовики спільно зі спецзагоном військової розвідки ГУР атакували російський військовий аеродром "Ахтубінськ" та військову інфраструктуру ворога у Волгоградській та Ростовській області. 

СБУ вибух НПЗ Україна нафта дрони війна в Україні Росія

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