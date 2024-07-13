СБУ атаковали нефтебазу в Ростовской области - детали операции

Дым в Ростовской области после атаки СБУ. Фото: росСМИ

В Цимлянском районе Ростовской области России в субботу, 12 июля, раздались мощные взрывы. Дроны Службы безопасности Украины ударили по вражеской нефтебазе, где вспыхнуло 12,5 тысячи кубометров разного топлива.

Об этом Новини.LIVE сообщили информированные источники в СБУ в субботу, 13 июля.

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По предварительной информации, ночью местные жители услышали взрыв, после которого начался сильный пожар.

Для тушения огня российское МЧС задействовало около полусотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен самый высокий ранг сложности.

Также добавляется, что на территории очага сейчас пылают 12,5 тысячи кубометров топлива.



"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться", — отметил источник среди силовиков.

Напомним, ранее дальнобойные дроны СБУ ночью атаковали российскую нефтебазу "Кубаньнефтепродукт" около станицы Павловска Краснодарского края России.

А также силовики совместно со спецназом военной разведки ГУР атаковали российский аэродром "Ахтубинск" и военную инфраструктуру врага в Волгоградской и Ростовской области.