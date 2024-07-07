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Горіло добу — дрони СБУ атакували російську нафтобазу на Кубані

7 липня 2024 18:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ атакували нафтобазу в Кубані — що відомо
Пожежа на нафтобазі в Краснодарі. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Далекобійні дрони СБУ вночі атакували російську нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю. Протягом суботи, 6 липня, російське МНС весь день не могло загасити масштабну пожежу. 

Про це Новини.LIVE розповіли джерела в силовому відомстві.

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За інформацією джерела, масштабна пожежа виникла на двох резервуарах з нафтопродуктами, яка почалася після двох вибухів. 

Також силовики організували серію вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнафтопродукт" в станиці Ленінградська, також на Кубані. За отриманою інформацією, удари пошкодили не менше трьох резервуарів з пальним. 

краснодар вибухи
Пожежа в Краснодарі. Джерело: росЗМІ

"СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК — чекайте на вибухову "бавовну", — зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, також на польовому складі боєприпасів біля села Сергіївка Воронезької області Росії пролунали потужні вибухи через операцію українських силовиків.

Водночас відомство заочно засудило ватажка бойовиків "ЛНР" Леоніда Пасічника до 12 років позбавлення волі. 

А в селі Крутий Лог Бєлгородській області знову впала фугасна авіабомба ФАБ-500, яку вчергове "через несправність" втратила тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії. 

СБУ пожежа вибух Україна пожежна небезпека нафта дрони війна в Україні Росія

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