СБУ атаковали нефтебазу в Кубани — что известно

Пожар на нефтебазе в Краснодаре. Фото: росСМИ

Дальнобойные дроны СБУ ночью атаковали российскую нефтебазу возле станицы Павловская Краснодарского края. В течение субботы, 6 июля, российское МЧС весь день не могло потушить масштабный пожар.

Об этом Новини.LIVE рассказали источники в силовом ведомстве.

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По информации источника, масштабный пожар возник на двух резервуарах с нефтепродуктами, который начался после двух взрывов.

Также силовики организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградской, также на Кубани. По полученной информации, удары повредили по меньшей мере три резервуара с топливом.

Пожар в Краснодаре. Источник: росСМИ

"СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают горючим российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК — ждите взрывной "хлопок", — отметил информированный источник.

Напомним, также на полевом складе боеприпасов возле села Сергеевка Воронежской области России прогремели мощные взрывы из-за операции украинских силовиков.

В то же время ведомство заочно приговорило главаря боевиков "ЛНР" Леонида Пасечника к 12 годам лишения свободы.

А в селе Крутой Лог Белгородской области снова упала фугасная авиабомба ФАБ-500, которую в очередной раз "из-за неисправности" потеряла тактическая авиация Воздушно-космических сил России.