Вибухи на складі з боєприпасами у Росії 7 липня — в СБУ розповіли про спецоперацію

Дрони СБУ підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області РФ, лунають масштабні вибухи — джерела
У ніч проти 7 липня на польовому складі боєприпасів біля села Сергіївка Воронезької області РФ пролунали потужні вибухи. Причиною цього стали дрони Служби безпеки України.
Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.
Дрони СБУ атакували склад боєприпасів в Росії
За даними наших джерел, на дев'яти тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.
"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", — зазначають джерела.
Відомо також, що після вибуху почалася потужна детонація боєприпасів на складі, а стовп диму було видно за десятки кілометрів.
Крім того, найближчим часом прогнозується раптова детонація на інших об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України.
Раніше росіяни з Ростовської області почали скаржаться на відсутність електроенергії. Там запровадили графік тимчасових відключень світла у побутових споживачів.
А у тимчасово окупованому росіянами Криму спалахнула пожежа на газорозподільному вузлі. Повідомляється, що перед загорянням було чути вибух.
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