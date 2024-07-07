Вибухи на складі з боєприпасами у Росії 7 липня — в СБУ розповіли про спецоперацію

Українські військові запускають дрон. Фото: СБУ

У ніч проти 7 липня на польовому складі боєприпасів біля села Сергіївка Воронезької області РФ пролунали потужні вибухи. Причиною цього стали дрони Служби безпеки України.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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За даними наших джерел, на дев'яти тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", — зазначають джерела.

Відомо також, що після вибуху почалася потужна детонація боєприпасів на складі, а стовп диму було видно за десятки кілометрів.

Крім того, найближчим часом прогнозується раптова детонація на інших об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України.

Раніше росіяни з Ростовської області почали скаржаться на відсутність електроенергії. Там запровадили графік тимчасових відключень світла у побутових споживачів.

А у тимчасово окупованому росіянами Криму спалахнула пожежа на газорозподільному вузлі. Повідомляється, що перед загорянням було чути вибух.