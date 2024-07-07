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В окупованому Криму палає газорозподільний вузол — подробиці

7 липня 2024 08:08
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Криму палає пожежа — горить газорозподільний вузол
Пожежа під Алуштою. Фото: Telegram
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У тимчасово окупованому росіянами Криму спалахнула пожежа на газорозподільному вузлі. Повідомляється, що перед загорянням було чути вибух.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Повідомляється, що пожежа сталася під Алуштою. Місцеві мешканці розповідають, що перед пожежею було чутно вибух.

Окупаційна "адміністрація" заявила про ліквідацію пожежі. Втім, є інформація, що вогонь вже перекинувся на лісовий масив.

Внаслідок цієї події місто Алушта може повністю лишитися без газу.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Криму. Атака була здійснена за допомогою літаків, які прицільно б'ють по позиціях окупантів. 

Ми писали, що партизани руху "АТЕШ" знайшли місце розміщення російської установки протиповітряної оборони в Сімферопольському районі, що в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-300/400.

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