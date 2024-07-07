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В оккупированном Крыму горит газораспределительный узел — подробности

7 июля 2024 08:08
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Крыму горит пожар — горит газораспределительный узел
Пожар под Алуштой. Фото: Telegram
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во временно оккупированном россиянами Крыме вспыхнул пожар на газораспределительном узле. Сообщается, что перед возгоранием был слышен взрыв.

Об этом сообщают местные паблики.

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Сообщается, что пожар произошел под Алуштой. Местные жители рассказывают, что перед пожаром был слышен взрыв.

Оккупационная "администрация" заявила о ликвидации пожара. Впрочем, есть информация, что огонь уже опрокинулся на лесной массив.

В результате этого город Алушта может полностью остаться без газа.

Напомним, украинские военные нанесли удар по составу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Атака была осуществлена с помощью самолетов, прицельно бьющих по позициям окупантов.

Мы писали, что партизаны движения "АТЕШ" нашли место размещения российской установки противовоздушной обороны в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-300/400.

война Крым пожар Украина газ война в Украине

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