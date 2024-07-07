В Крыму горит пожар — горит газораспределительный узел

В оккупированном Крыму горит газораспределительный узел — подробности
Во временно оккупированном россиянами Крыме вспыхнул пожар на газораспределительном узле. Сообщается, что перед возгоранием был слышен взрыв.
Об этом сообщают местные паблики.
Пожар в оккупированном Крыму
Сообщается, что пожар произошел под Алуштой. Местные жители рассказывают, что перед пожаром был слышен взрыв.
Оккупационная "администрация" заявила о ликвидации пожара. Впрочем, есть информация, что огонь уже опрокинулся на лесной массив.
В результате этого город Алушта может полностью остаться без газа.
Напомним, украинские военные нанесли удар по составу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Атака была осуществлена с помощью самолетов, прицельно бьющих по позициям окупантов.
Мы писали, что партизаны движения "АТЕШ" нашли место размещения российской установки противовоздушной обороны в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-300/400.
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