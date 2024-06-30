Партизани "АТЕШ" показали місце, де розміщена російська ППО в Криму — фото

ЗРК С-400. Ілюстративне фото: росЗМІ

Партизани руху "АТЕШ" знайшли місце розміщення російської установки протиповітряної оборони в Сімферопольському районі, що в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-300/400.

Про це "АТЕШ" повідомив у суботу, 29 червня, в Telegram.

Читайте також:

Партизани знайшли ворожу ППО в Криму

"Агенти "АТЕШ" зафіксували розташування установки ППО — С-300/400, яке розміщується на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя", — зазначили партизани.

Російська установка С-300-400. Фото: "АТЕШ" / Telegram

Бійці наголосили, що передали інформацію в "правильні руки", тому ліквідація російської ППО відбудеться вже незабаром.

Місце розміщення російського ЗРК С-300/400. Фото: "АТЕШ" / Telegram

"Рекомендуємо ра****ам оперативно переміститися на нову точку! Це може допомогти. Але не вам)" — порадили в "АТЕШ".

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "АТЕШ"

Як "АТЕШ" бореться з російськими загарбниками

Нагадаємо, що партизани нещодавно знайшли систему ППО, яка захищає літню резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Сочі. Ця інформація допоможе спілці офіцерів України оцінити військові можливості Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.

Також "АТЕШ" помітили перекиданням військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог транспортував системи БМ-21 "ГРАД" у район аеродрому "Гвардійське".

Додамо, що партизани знайшли шпиталь, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму. "АТЕШ" виявив, що за дві години до госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет.