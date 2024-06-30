Партизани "АТЕШ" показали місце, де розміщена російська ППО в Криму — фото

Скоро знищать — партизани "АТЕШ" вичислили місце розташування російської ППО в Криму
Партизани руху "АТЕШ" знайшли місце розміщення російської установки протиповітряної оборони в Сімферопольському районі, що в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-300/400.
Про це "АТЕШ" повідомив у суботу, 29 червня, в Telegram.
Партизани знайшли ворожу ППО в Криму
"Агенти "АТЕШ" зафіксували розташування установки ППО — С-300/400, яке розміщується на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя", — зазначили партизани.
Бійці наголосили, що передали інформацію в "правильні руки", тому ліквідація російської ППО відбудеться вже незабаром.
"Рекомендуємо ра****ам оперативно переміститися на нову точку! Це може допомогти. Але не вам)" — порадили в "АТЕШ".
Як "АТЕШ" бореться з російськими загарбниками
Нагадаємо, що партизани нещодавно знайшли систему ППО, яка захищає літню резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Сочі. Ця інформація допоможе спілці офіцерів України оцінити військові можливості Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.
Також "АТЕШ" помітили перекиданням військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог транспортував системи БМ-21 "ГРАД" у район аеродрому "Гвардійське".
Додамо, що партизани знайшли шпиталь, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму. "АТЕШ" виявив, що за дві години до госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет.
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