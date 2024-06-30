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Скоро уничтожат — партизаны "АТЕШ" вычислили месторасположение российской ПВО в Крыму

30 июня 2024 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партизаны "АТЕШ" показали место, где размещена российская ПВО в Крыму — фото
ЗРК С-400. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизаны движения "АТЕШ" нашли место размещения российской установки противовоздушной обороны в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-300/400.

Об этом "АТЕШ" сообщил в субботу, 29 июня, в Telegram.

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"Агенты "АТЕШ" зафиксировали расположение установки ПВО — С-300/400, которое размещается на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя", — отметили партизаны.

Российская ПВО в Крыму фото
Российская установка С-300-400. Фото: "АТЕШ" / Telegram

Бойцы подчеркнули, что передали информацию в "правильные руки", поэтому ликвидация российского ПВО произойдет уже в скором времени.

Где размещена российская ПВО в Крыму
Место расположения российского ЗРК С-300/400. Фото: "АТЕШ" / Telegram

"Рекомендуем ра****ам оперативно переместиться на новую точку! Это может помочь. Но не вам)" — посоветовали в "АТЕШ".

Партизаны показали фото российской ПВО в Крыму
Скриншот сообщения из Telegram-канала "АТЕШ"

Как "АТЕШ" борется с российскими захватчиками

Напомним, что партизаны недавно нашли систему ПВО, защищающую летнюю резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Сочи. Эта информация поможет союзу офицеров Украины оценить военные возможности России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.

Также "АТЕШ" заметили перекидывание военной техники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Враг транспортировал системы БМ-21 "ГРАД" в район аэродрома "Гвардейское".

Добавим, что партизаны нашли госпиталь, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. "АТЕШ" обнаружил, что за два часа в госпиталь прибыло 10 эвакуационных карет.

Крым
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ПВО
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