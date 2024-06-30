Партизаны "АТЕШ" показали место, где размещена российская ПВО в Крыму — фото

Скоро уничтожат — партизаны "АТЕШ" вычислили месторасположение российской ПВО в Крыму
Партизаны движения "АТЕШ" нашли место размещения российской установки противовоздушной обороны в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-300/400.
Об этом "АТЕШ" сообщил в субботу, 29 июня, в Telegram.
Партизаны нашли вражескую ПВО в Крыму
"Агенты "АТЕШ" зафиксировали расположение установки ПВО — С-300/400, которое размещается на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя", — отметили партизаны.
Бойцы подчеркнули, что передали информацию в "правильные руки", поэтому ликвидация российского ПВО произойдет уже в скором времени.
"Рекомендуем ра****ам оперативно переместиться на новую точку! Это может помочь. Но не вам)" — посоветовали в "АТЕШ".
Как "АТЕШ" борется с российскими захватчиками
Напомним, что партизаны недавно нашли систему ПВО, защищающую летнюю резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Сочи. Эта информация поможет союзу офицеров Украины оценить военные возможности России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.
Также "АТЕШ" заметили перекидывание военной техники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Враг транспортировал системы БМ-21 "ГРАД" в район аэродрома "Гвардейское".
Добавим, что партизаны нашли госпиталь, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. "АТЕШ" обнаружил, что за два часа в госпиталь прибыло 10 эвакуационных карет.
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