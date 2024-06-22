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За дві години 10 карет — партизани "АТЕШ" натрапили на шпиталь спецназу ГРУ РФ у Криму

22 червня 2024 01:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Партизани "АТЕШ" знайшли госпіталь зі спецназом ГРУ РФ у Криму — фото
Карета швидкої допомоги. Фото: t.me/atesh_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Партизани руху "АТЕШ" знайшли місце, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму. Бійці виявили, що за дві години до шпиталю прибуло 10 евакуаційних карет.

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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"Наш агент провів розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців Росії. За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовано представників 127 окремої розвідувальної бригади", — зазначили партизани.

"АТЕШ" виявив місце лікування спецназа РФ у Криму
Місце розташування госпіталю РФ у Криму. Фото: t.me/atesh_ua
Госпіталь спецназа ГРУ РФ у Севастополі
Місце розташування госпіталю РФ у Криму. Фото: t.me/atesh_ua
Партизани знайшли шпиталь розвідників РФ у Криму
Місце розташування госпіталю РФ у Криму. Фото: t.me/atesh_ua
Госпіталь спецназа РФ у Криму
Російський загарбник у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

В "АТЕШ" додали, що російським загарбникам не слід розслаблятись, а готуватись зустрічати гостей.

Партизани знайшли госпіталь із російськими спецпризначенцями ГРУ
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "АТЕШ"

Нагадаємо, що партизани руху "АТЕШ" пояснили, чому російські військові бояться залишатися в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. За словами бійців, це пов'язано з загрозою атаки ракетами ATACMS.

Також ми повідомляли, що "АТЕШ" нещодавно провів диверсію неподалік російського Смоленська, де підпалив релейну шафу на залізниці. Крім того, аналогічна ситуація трапилась в російському Ярославлі, де партизани підпалили релейну шафу на залізниці, яка є важливим логістичним вузлом для транспортування військових вантажів. 

Крим
лікування
окупанти
партизани
Росія
поранення

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