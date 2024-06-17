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Партизани "АТЕШ" влаштували вогняне шоу на залізниці біля Смоленська в РФ

17 червня 2024 04:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Партизани "АТЕШ" провели диверсію у російському Смоленську — відео
Палає релейна шафа на залізниці. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Партизани руху "АТЕШ" провели диверсію неподалік російського Смоленська. Один з учасників підпалив релейну шафу на залізниці.

Про це "АТЕШ" повідомляє у неділю, 16 червня, в Telegram. 

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"Залізниця у цьому районі є важливим транспортним коридором, що пов'язує центральну частину Росії із північно-західними регіонами. Від цієї галузі безпосередньо залежить робота підприємств Транснефть, Газпром, Ростех, включаючи виробництво і перекидання військової техніки з центральних регіонів Росії", — зазначили партизани.

Також вони розповіли, що до них кожного дня приєднуються росіяни, готові покласти край злочинному режиму та повернутися до мирного життя.

Нагадаємо, що нещодавно партизани "АТЕШ" підпалили релейну шафу на залізниці у російському Ярославлі, яка є важливим логістичним вузлом для транспортування військових вантажів. 

Також партизанам "АТЕШ" вдалося уразити вузол зв'язку російських загарбників в Алушті, що в тимчасово окупованому Криму. Ця частина є дуже важливим пунктом зв'язку та управління ворога на півострові.

Додамо, що партизани дізналися про плани російських загарбників сховати установки ППО від ударів ЗСУ в тимчасово окупованому Криму. Для цього вони розпочали будівництво маскувально-екранованих укриттів. 

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