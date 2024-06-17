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Партизаны "АТЕШ" устроили огненное шоу на железной дороге возле Смоленска в РФ

17 июня 2024 04:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партизаны "АТЕШ" провели диверсию в российском Смоленске — видео
Пылает релейный шкаф на железной дороге. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизаны движения "АТЕШ" провели диверсию недалеко от российского Смоленска. Один из участников поджег релейный шкаф на железной дороге.

Об этом "АТЕШ" сообщает в воскресенье, 16 июня, в Telegram.

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"Железная дорога в этом районе является важным транспортным коридором, связывающим центральную часть России с северо-западными регионами. От этой отрасли напрямую зависит работа предприятий Транснефть, Газпром, Ростех, включая производство и опрокидывание военной техники из центральных регионов России", — отметили партизаны.

Также они рассказали, что к ним каждый день присоединяются россияне, готовые покончить с преступным режимом и вернуться к мирной жизни.

Напомним, что недавно партизаны "АТЕШ" подожгли релейный шкаф на железной дороге в российском Ярославле, который является важным логистическим узлом для транспортировки военных грузов.

Также партизанам "АТЕШ" удалось поразить узел связи российских захватчиков в Алуште во временно оккупированном Крыму. Эта часть очень важный пункт связи и управления врага на полуострове.

Добавим, что партизаны узнали о планах российских захватчиков скрыть установки ПВО от ударов ВСУ во временно оккупированном Крыму. Для этого они приступили к строительству маскировочно-экранированных укрытий.

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