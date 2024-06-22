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За два часа 10 карет — партизаны "АТЕШ" натолкнулись на госпиталь спецназа ГРУ РФ в Крыму

22 июня 2024 01:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партизаны "АТЕШ" нашли госпиталь со спецназом ГРУ РФ в Крыму — фото
Карета скорой помощи. Фото: t.me/atesh_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизаны движения "АТЕШ" нашли место, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. Бойцы обнаружили, что за два часа в госпиталь прибыло 10 эвакуационных карет.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram в пятницу, 21 июня.

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"Наш агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих России. За два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады", — отметили партизаны.

"АТЕШ" обнаружил место лечения спецназа РФ в Крыму
Местонахождение госпиталя РФ в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua
Госпиталь спецназа ГРУ РФ в Севастополе
Местонахождение госпиталя РФ в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua
Партизаны нашли госпиталь разведчиков РФ в Крыму
Местонахождение госпиталя РФ в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua
Госпиталь спецназа РФ в Крыму
Российский захватчик в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua

В "АТЕШ" добавили, что российским захватчикам не следует расслабляться, а готовиться встречать гостей.

Партизаны нашли госпиталь с российскими спецназовцами ГРУ
Скриншот сообщения из Telegram-канала "АТЕШ"

Напомним, что партизаны движения "АТЕШ" объяснили, почему российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.

Также мы сообщали, что "АТЕШ" недавно провел диверсию неподалеку от российского Смоленска, где поджег релейный шкаф на железной дороге. Кроме того, аналогичная ситуация произошла в российском Ярославле, где партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге, которая является важным логистическим узлом для транспортировки военных грузов.

Крым
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