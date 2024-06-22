Партизаны "АТЕШ" нашли госпиталь со спецназом ГРУ РФ в Крыму — фото

Карета скорой помощи. Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны движения "АТЕШ" нашли место, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. Бойцы обнаружили, что за два часа в госпиталь прибыло 10 эвакуационных карет.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram в пятницу, 21 июня.

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"Наш агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих России. За два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады", — отметили партизаны.

Местонахождение госпиталя РФ в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua

Местонахождение госпиталя РФ в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua

Местонахождение госпиталя РФ в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua

Российский захватчик в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua

В "АТЕШ" добавили, что российским захватчикам не следует расслабляться, а готовиться встречать гостей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "АТЕШ"

Напомним, что партизаны движения "АТЕШ" объяснили, почему российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.

Также мы сообщали, что "АТЕШ" недавно провел диверсию неподалеку от российского Смоленска, где поджег релейный шкаф на железной дороге. Кроме того, аналогичная ситуация произошла в российском Ярославле, где партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге, которая является важным логистическим узлом для транспортировки военных грузов.