Партизаны "АТЕШ" нашли госпиталь со спецназом ГРУ РФ в Крыму — фото

За два часа 10 карет — партизаны "АТЕШ" натолкнулись на госпиталь спецназа ГРУ РФ в Крыму
Партизаны движения "АТЕШ" нашли место, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. Бойцы обнаружили, что за два часа в госпиталь прибыло 10 эвакуационных карет.
Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram в пятницу, 21 июня.
Российский госпиталь в Крыму
"Наш агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих России. За два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады", — отметили партизаны.
В "АТЕШ" добавили, что российским захватчикам не следует расслабляться, а готовиться встречать гостей.
Напомним, что партизаны движения "АТЕШ" объяснили, почему российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.
Также мы сообщали, что "АТЕШ" недавно провел диверсию неподалеку от российского Смоленска, где поджег релейный шкаф на железной дороге. Кроме того, аналогичная ситуация произошла в российском Ярославле, где партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге, которая является важным логистическим узлом для транспортировки военных грузов.
Читайте Новини.LIVE!