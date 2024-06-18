Військові РФ тікають на ніч з Маріуполя, бо бояться ударів ATACMS — АТЕШ

Російські окупанти на військовій техніці. Фото: росЗМІ

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що російські військові бояться залишатися в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. За словами бійців, це пов'язано з загрозою атаки ракетами ATACMS.

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

Окупанти бояться атаки в Маріуполі

"Агенти "АТЕШ" спільно з "Маріуполь.Спротив" посилили свою партизанську діяльність у місті та ретельно відстежують якусь військову активність Росії. Повідомляють, що через можливі атаки ATACMS військовослужбовці Росії постійно змінюють місце дислокації", — зазначили партизани.

За їх словами, ввечері велика частина військової техніки виїжджає з Маріуполя, боячись нічної атаки на місто.

"Але наші агенти відстежують усі переміщення та оперативно передають інформацію СОУ", — додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" нещодавно провели диверсію неподалік російського Смоленська, де підпалили релейну шафу на залізниці.

Також завдяки партизанам зайнялась релейна шафа на залізниці в російському Ярославлі. Ця станція є важливим логістичним вузлом для транспортування військових вантажів.

Додамо, що "АТЕШ" вдалося ліквідувати вузол зв'язку росіян в Алушті, що в тимчасово окупованому Криму. Ця частина є дуже важливим пунктом зв'язку та управління ворога на півострові.