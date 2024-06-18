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Партизани "АТЕШ" пояснили, чому російські війська бояться ночувати в Маріуполі

18 червня 2024 06:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Військові РФ тікають на ніч з Маріуполя, бо бояться ударів ATACMS — АТЕШ
Російські окупанти на військовій техніці. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що російські військові бояться залишатися в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. За словами бійців, це пов'язано з загрозою атаки ракетами ATACMS.

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram у понеділок, 17 червня.

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"Агенти "АТЕШ" спільно з "Маріуполь.Спротив" посилили свою партизанську діяльність у місті та ретельно відстежують якусь військову активність Росії. Повідомляють, що через можливі атаки ATACMS військовослужбовці Росії постійно змінюють місце дислокації", — зазначили партизани.

За їх словами, ввечері велика частина військової техніки виїжджає з Маріуполя, боячись нічної атаки на місто.

"Але наші агенти відстежують усі переміщення та оперативно передають інформацію СОУ", — додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" нещодавно провели диверсію неподалік російського Смоленська, де підпалили релейну шафу на залізниці.

Також завдяки партизанам зайнялась релейна шафа на залізниці в російському Ярославлі. Ця станція є важливим логістичним вузлом для транспортування військових вантажів. 

Додамо, що "АТЕШ" вдалося ліквідувати вузол зв'язку росіян в Алушті, що в тимчасово окупованому Криму. Ця частина є дуже важливим пунктом зв'язку та управління ворога на півострові.

Донецька область
партизани
війна в Україні
окупанти
Маріуполь
ракети
ЗСУ
війна

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