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Партизаны "АТЕШ" объяснили, почему российские войска боятся ночевать в Мариуполе

18 июня 2024 06:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военные РФ убегают на ночь из Мариуполя, потому что боятся ударов ATACMS — АТЕШ
Российские оккупанты на военной технике. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram в понедельник, 17 июня.

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"Агенты "АТЕШ" совместно с "Мариуполь.Сопротивление" усилили свою партизанскую деятельность в городе и тщательно отслеживают некую военную активность России. Сообщают, что из-за возможных атак ATACMS военнослужащие России постоянно меняют место дислокации", — отметили партизаны.

По их словам, вечером большая часть военной техники выезжает из Мариуполя, опасаясь ночной атаки на город.

"Но наши агенты отслеживают все перемещения и оперативно передают информацию СОУ", — добавили в "АТЕШ".

Напомним, что партизаны "АТЕШ" недавно провели диверсию недалеко от российского Смоленска, где подожгли релейный шкаф на железной дороге.

Также благодаря партизанам загорелся релейный шкаф на железной дороге в российском Ярославле. Эта станция является важным логистическим узлом транспортировки военных грузов.

Добавим, что "АТЕШ" удалось ликвидировать узел связи россиян в Алуште во временно оккупированном Крыму. Эта часть очень важный пункт связи и управления врага на полуострове.

Донецкая область
партизаны
война в Украине
оккупанты
Мариуполь
ракеты
ВСУ
війна

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