Росія перекидає техніку до аеродрому біля Сімферополя — фото партизан "АТЕШ"

Російська військова техніка з символікою вторгнення в Україну. Фото: "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ"стежать за перекиданням військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. На цей раз бійці помітили аналогічну активність ворога в Сімферопольському районі.

Про це "АТЕШ" повідомив у вівторок, 25 червня, в Telegram.

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Партизани зазначили, що цього разу помітили переміщення російської військової техніки та сил поблизу Сімферополя. Так, ворог транспортував системи БМ-21 "ГРАД" у район аеродрому "Гвардійське".

Шлях транспортування російської військової техніки. Фото: "АТЕШ"

"Нам відомі всі призначення кожної одиниці техніки, тому жити всьому цьому металобрухту залишилося недовго. До материкової частини України нічого не доїде!" — пообіцяли в "АТЕШ".

Російська військова техніка з символікою вторгнення в Україну. Фото: "АТЕШ"

Російська військова техніка з символікою вторгнення в Україну. Фото: "АТЕШ"

Нагадаємо, що нещодавно партизани знайшли шпиталь, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму. "АТЕШ" виявив, що за дві години до госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет.

Також партизани "АТЕШ" пояснили, чому російські військові бояться залишатися в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. За словами бійців, це пов'язано з загрозою атаки ракетами ATACMS.

Додамо, що бійці "АТЕШ" також похвалилися кадрами запальної диверсії на залізниці в російському Смоленську та Ярославську. Зокрема, в останньому — партизани підпалили релейну шафу на залізниці, яка є важливим логістичним вузлом для транспортування військових вантажів.