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Нічна атака на Крим — зафіксовано удар по центру далекого космічного зв'язку

24 червня 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Криму 24 червня — наслідки атаки
Вибух. Ілюстративне фото: severreal.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Євпаторії та населених пунктах Молочне та Вітине, що в Криму, в ніч проти 24 червня лунали потужні вибухи. Ймовірно, був атакований центр далекого космічного зв'язку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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На супутникових знімках можна побачити наслідки пожежі на військовому об'єкті російських окупантів у селі Вітине. Там розміщено центр далекого космічного зв'язку.

Видання пише, що це важлива військова частина у системі супутникового зв'язку та навігації для загарбників.

Зазначимо, що офіційно ані в Україні, ані в Росії ці події не коментували.

Нагадаємо, 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Також 21 червня росіяни скаржилися на атаку дронів у тимчасово окупованому Криму та Єйську. Внаслідок вибухів зафіксовано пожежі.

війна
Крим
вибух
Україна
окупанти

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