Вибухи в Криму 24 червня — наслідки атаки

Нічна атака на Крим — зафіксовано удар по центру далекого космічного зв'язку
В Євпаторії та населених пунктах Молочне та Вітине, що в Криму, в ніч проти 24 червня лунали потужні вибухи. Ймовірно, був атакований центр далекого космічного зв'язку.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Атака на Крим
На супутникових знімках можна побачити наслідки пожежі на військовому об'єкті російських окупантів у селі Вітине. Там розміщено центр далекого космічного зв'язку.
Видання пише, що це важлива військова частина у системі супутникового зв'язку та навігації для загарбників.
Зазначимо, що офіційно ані в Україні, ані в Росії ці події не коментували.
Нагадаємо, 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу сил ППО.
Також 21 червня росіяни скаржилися на атаку дронів у тимчасово окупованому Криму та Єйську. Внаслідок вибухів зафіксовано пожежі.
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